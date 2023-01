Bad Oeynhausen

Durchschnittlich. So lässt sich der Wasserstand der Weser am Pegel Porta momentan beschreiben. Am Dienstag um 5 Uhr betrug er 2,18 Meter. Der Mittelwert der Wasserstände in der Zeitspanne vom 1. November 1996 bis zum 31. Oktober 2006 liegt bei 2,23 Metern. Die aktuelle Abweichung beträgt also gerade einmal fünf Zentimeter oder 2,3 Prozent.

Von Malte Samtenschnieder