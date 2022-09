Wittekindshof: Behinderte über Jahre illegal eingesperrt

Anklage gegen vier Mitarbeiter der Einrichtung in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Im Wittekindshof Bad Oeynhausen sind mindestens 18 Behinderte zum Teil über Jahre in ihre Zimmer eingesperrt oder fixiert worden, ohne dass es richterliche Genehmigungen gab. Außerdem wurden Bewohner von Pflegekräften mit CS-Gas verletzt und ein Mann mit Billigung eines Psychiaters chemisch kastriert. So steht es in der jetzt fertiggestellten 367-seitigen Anklage der Staatsanwaltschaft Bielefeld.

Von Christian Althoff