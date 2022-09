Tag des offenen Denkmals: Mülke Hof in Bad Oeynhausen geöffnet

Architekt Henning Bökamp öffnet die Türen seines Mülke Hofs an diesem Sonntag zum Tag des offenen Denkmals. Von 13 bis 17 Uhr können Besucher einen Blick in das 200 Jahre alte Fachwerkhaus werfen und etwas über die Geschichte des denkmalgeschützten Objekts an der Ravensberger Straße erfahren.

Foto: Lydia Böhne