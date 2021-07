Wöhrener Feuerwehrleute machen Druck

Bad Oeynhausen-Eidinghausen (WB). Die nachgestellte Szene im Feuerwehrgerätehaus Wöhren hat bei den Vertretern aus Politik und Verwaltung Eindruck hinterlassen: Bei laufendem Motor haben sich Feuerwehrleute – wie im Alarmfall – direkt neben dem Einsatz-Lkw umgezogen. Die Stadt will sich jetzt um eine Interimslösung bemühen.

Etwa 40 Personen, darunter Vertreter der Stadt, Politiker und Mitglieder der Löschgruppe Eidinghausen-Wöhren, haben im Gerätehaus am Kortenweg unter anderem über die aus Sicht der Feuerwehr akute Platznot gesprochen.

Am Mittwochabend trafen sich die Gesprächspartner. Neben den Feuerwehrleuten der Löschgruppe Eidinghausen-Wöhren und deren Spitze waren die Leiter der Feuerwehr Bad Oeynhausen, Stefan Meier, Falk D. Ueckermann und Nico Czimmernings, als Vertreter der Stadt Stefan Tödtmann, Beigeordneter für Bürgerdienste, die Ratsherren Olaf Winkelmann (SPD), Thomas Heilig und Lutz Schröter (beide UW), Kurt Nagel und Dirk Büssing (beide CDU), Volker Brand (Bündnis 90/Die Grünen) sowie Ulrich Kreft und Wilhelm Ober-Sundermeyer als Vertreter der (FDP) gekommen.

Umziehen direkt am Lkw

Wie die Vorführung bei den Politikern wirkte, beschrieb Thomas Heilig. »Das hat uns entsetzt. Der Motor läuft, und die Feuerwehrleute ziehen sich an Bänken um, die nur 50 Zentimeter davon entfernt stehen. Beim Rundgang haben wir zudem gesehen, dass auch der Zustand der Toilette recht desolat ist«, sagte er.

Mit diesem und weiteren Punkten hatte, wie berichtet, Mitte Mai ein offener Brief der Löschgruppe Eidinghausen-Wöhren bereits für Aufsehen gesorgt. Im Namen der Löschgruppe Eidinghausen-Wöhren hatte deren Leiter Dennis Stapperfenne den Zustand als »erschreckend« bezeichnet: Fehlende Umkleideräume führen zum Umziehen an den Löschfahrzeugen – Männer und Frauen zusammen –, es gibt keine Kontaminationsschleuse, und der Abzug eines vom Land zur Verfügung gestellten Einsatzfahrzeuges droht. Zugleich wachse die Zahl der Feuerwehrleute im Bereich Eidinghausen-Wöhren: 2018 waren es 48 Aktive und 23 Jugendfeuerwehrleute, in den nächsten Jahren sollen es 60 Aktive sein.

Auf den offenen Brief hatte Olaf Winkelmann reagiert. »Aufgrund des offenen Briefs der Löschgruppe Eidinghausen-Wöhren habe ich die Gespräche mit der Löschgruppe, dem Bürgermeister, dem Beigeordneten und der Wehrleitung gesucht und einen gemeinsamen Ortstermin vereinbart«, teilte er mit. Insgesamt 40 Personen waren zum Austausch gekommen. Ziel sei es gewesen, zu erörtern, ob und wie kurzfristig Abhilfe geschaffen werden kann. »Unabhängig von der Planung eines Gerätehausneubaus, dessen Bau sicherlich noch einige Jahre dauern wird, da zuvor der Neubau an der Detmolder Straße sowie anschließend der Neubau der Feuerwehr Werste geplant sind«, teilte Olaf Winkelmann weiter mit.

Dass das Gespräch insgesamt in offener und konstruktiver Atmosphäre stattfand, betonten anschließend mehrere Beteiligte, darunter auch Feuerwehrleiter Stefan Meier, der nun aber die weitere Entwicklung abwarten möchte.

Kalthalle mit einfacher Wärmedämmung

Auf ein »vertrauensvolles Gespräch« verwies zudem Stefan Tödtmann – und deutete Hilfe an. »Die Stadt ist nun bemüht, eine Interimslösung zu finden, um die größte Not zu lindern. Dazu soll es in den nächsten zwei, drei Wochen einen Termin mit Vertretern des Baubereichs geben«, sagte er.

Im Gespräch waren etwa ein Anbau oder ein Container, um für mehr Platz – etwa zum Umziehen – zu sorgen. Langfristig ist ohnehin ein Neubau für Eidinghausen-Wöhren vorgesehen.

Auch bezüglich des vom Land bereitgestellten Einsatzwagens deutete Stefan Tödtmann an, dass »keine Lücke« entstehe, sollte dieses Fahrzeug abgezogen werden.

Eine konkrete Idee zur Platznot trug der frühere Unternehmer Ulrich Kreft vor. Er schlug den Kauf, oder besser das Mieten einer Halle in Stahlbauweise vor. »Dabei handelt es sich um eine Kalthalle mit einfacher Wärmedämmung«, sagte er. Eine solche Halle müsste bis zu einer Temperatur von plus fünf Grad beheizt werden – damit das Löschwasser nicht einfriert. »Man muss ein Fundament erstellen, braucht aber keine Bodenplatte und keine Statik-Berechnung, weil das Standardmaße sind. Man könnte eine Halle für fünf bis acht Jahre mieten. Eine günstige und kurzfristig umsetzbare Lösung für alle betroffenen Feuerwehr-Standorte«, sagte Ulrich Kreft.

Zustimmung für »Zwischenlösung«

Welche Variante auch immer – Zustimmung habe es von Seiten aller Beteiligten dafür gegeben, dass für Eidinghausen-Wöhren eine »Zwischenlösung« gefunden werden müsse, teilte Olaf Winkelmann mit. Zudem solle eine Lösung für weitere existierende baugleiche Feuerwehrgerätehäuser in der Stadt geprüft werden, um damit zukünftig einen gleichen Standard für alle betroffenen Löschgruppen herzustellen.

Eine Lösung zum Platzproblem in Eidinghausen-Wöhren soll im Herbst im Hauptausschuss vorgestellt werden, damit im Haushalt 2020 entsprechende Gelder beschlossen werden können, teilte Olaf Winkelmann weiter mit.