Tafel Bad Oeynhausen wird unterstützt

Bad Oeynhausen

Es ist wenig Brot gekommen, auch Salat ist heute Mangelware. Dafür gibt es viel Ananas in den Regalen der Tafel in Rehme. Was und wieviel die Lebensmittelausgabe bekommt, wissen die Mitarbeitenden nie. Nur, dass der Bedarf bei den Bedürftigen weiter steigt.

Von Kerstin Panhorst