Bad Oeynhausen: Weihnachtsmarkt und Kurparkbeleuchtung starten am 21. November

Bad Oeynhausen

Rund um den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt und im Kurpark überlässt die Staatsbad Bad Oeynhausen GmbH auch in diesem Jahr nichts dem Zufall. Damit die Eröffnung am Montag, 21. November, planmäßig über die Bühne gehen kann, laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Einen Mix aus Altbekanntem und einigen Neuerungen verspricht Staatsbad-Geschäftsführerin Beate Krämer den hoffentlich zahlreichen Besuchern, von denen immer mehr auch längere Anfahrten auf sich nehmen.

Von Malte Samtenschnieder