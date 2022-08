Neues Gewürz-Start-up in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Ob in der Homeoffice-Mittagspause oder entspannt nach Feierabend – bewusstes Kochen mit Nachhaltigkeitsgedanken hat in der Pandemie an Beliebtheit zugenommen. Der perfekte Zeitpunkt für zwei Bad Oeynhausener, ihre Produkte auf den Markt zu bringen.

Von Lydia Böhne