Zusatztermin für Bulli-Abenteuer in Bad Oeynhausen

Reise-Fotograf Peter Gebhard kommt mit seinem Island-Vortrag am 18. Februar erneut in die Wandelhalle

Bad Oeynhausen

Aufgrund der großen Nachfrage für den ersten Vortrag „Bulli-Abenteuer Island“in Bad Oeynhausen am Freitag, 10. Februar, kommt der Reise-Fotograf Peter Gebhard am Samstag, 18. Februar, um 19.30 Uhr erneut in die Wandelhalle im Kurpark.