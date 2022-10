Isaak Guderian und Fabian Koke begeistern in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Akustisch und ehrlich – beim Konzert in der Druckerei hat sich Isaak Guderian auf das Wesentliche konzentriert: Gitarre, E-Piano und seine unglaublich vielseitige Stimme. Zusammen mit Fabian Koke, der ihn am Schlagzeug begleitete, sorgte er am Freitagabend in Bad Oeynhausen für ein Konzerterlebnis mit Wohnzimmeratmosphäre.

Von Timo Förster