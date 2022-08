Bad Oeynhausener Mehrfamilienhaus kann ein Vorbild sein

Gebäude an der Eidinghausener Straße zu 75 Prozent energetisch neutral

Bad Oeynhausen

Dieses Haus kann ein Vorbild für viele andere Gebäude in der Stadt sein: Das Mehrfamilienhaus an der Eidinghausener Straße 15 in Bad Oeynhausen wurde aufwendig saniert und ist nun zu 75 Prozent energetisch neutral. Dafür sorgen eine Photovoltaik-Anlage und eine solarthermische Anlage.

Von Kristin Wennemacher