Minden

Was passiert im Kreis Minden-Lübbecke in Sachen ICE-Trasse? In ei­ner internen Videokonferenz mit Vertretern der Städte Minden, Bad Oeynhausen und Porta Westfalica hat die Deutsche Bahn am Mittwoch die Ergebnisse ih­rer Untersuchung der Bestandsstrecke und der möglichen Korridore vorgestellt.

Von Andreas Schnadwinkel