Baustellen-Ampel nach Feierabend?

Im Rahmen einer Wanderbaustelle mit Vollsperrung wird derzeit an der Detmolder Straße in Regie der Stadtwerke Bad Oeynhausen (SBO) eine neue Trinkwasser-Transportleitung verlegt. SBO und Stadt wollen nun klären, ob sich an dieser Stelle nach Feierabend und damit jeweils nach Schluss der Bautätigkeit über eine Ampelregelung der Verkehr am Abend und nachts durch die Baustelle führen lässt. Ziel wäre, die Einschränkungen für den Verkehrsfluss zu reduzieren.

Foto: Claus Brand