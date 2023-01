Beleidigung am Rande der Wahlparty

Ein Vorfall im Mindener Kreishaus am Rande der Wahlparty zur Landratswahl hat am Sonntagabend die Polizei auf den Plan gerufen. Offenbar ist die Beleidigung eines AfD-Mitglieds als „Nazi“ der Ausgangspunkt gewesen.

Die Polizei war noch am Abend ins Kreishaus gekommen, wie die Polizeipressestelle am Montag bestätigte. Weitere Informationen könnten aber nicht gegeben werden, weil der Staatsschutz in Bielefeld die Ermittlungen übernommen habe, so der Polizeisprecher.