Belgischer Meister an der Orgel spielt in Stemwede

Serge Schoonbroodt gastiert am Sonntag, 31. Juli in der Dielinger Kirche. Er ist wegen seiner freien und intensiven Art des Orgelspiels berühmt

Stemwede

Der belgische Organist Serge Schoonbroodt gibt am kommenden Sonntag, 31. Juli, ein Orgelkonzert an der historischen Orgel in Dielingen.