Besinnliche Momente, einfühlsame Musik

Unter der Überschrift "Momente, die dem Himmel gehören" hat die Autorin Tina Willms am Sonntagabend aus ihren Werken in der Auferstehungskirche am Kurpark in Bad Oeynhausen zugunsten der Telefonseelsorge Ostwestfalen vorgelesen. Musikalisch begleitet wurde sie dabei von ihrem Sohn Jan-Lukas Willms.

Foto: Gabriela Peschke