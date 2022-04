Betrunken Streit mit der Polizei gesucht

Ein 41-jähriger Mann aus Espelkamp hat der Polizei viel Ärger bereitet. Er wollte betrunken Auto fahren und legte sich massiv mit der Besatzung eines Streifenwagens an.

Die Mitarbeiterin (22) einer Tankstelle in der Isenstedter Straße in Espelkamp meldete der Leitstelle der Polizei in der Nacht zu Freitag zunächst einen alkoholisierten Randalierer. Der Mann schlug gegen 2 Uhr fortwährend gegen die Fenster des Ladenlokals und versuchte, sich über die verschlossene Eingangstür Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Zudem hatte der Aggressor bereits im Vorfeld andere Kunden drangsaliert.

Als die Beamten den Einsatzort erreichten, war der Mann gerade dabei, mit seinem Seat durchzustarten. Dies konnten die Einsatzkräfte verhindern. Bei der folgenden Kontaktaufnahme schlug den Polizisten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Zudem beleidigte sie der Mann massiv mit Worten sowie Gesten und versuchte zuzuschlagen. Der 41-Jährige konnte erst mit Zuhilfenahme von Unterstützungskräften überwältigt werden.

Da der Gesundheitszustand des Mannes schlecht einzuschätzen war, riefen die Beamten vorsorglich einen Rettungswagen. "Auch gegenüber den Rettungskräften änderte er sein renitentes Angriffsverhalten nicht, sodass die Behandlung zeitweise unterbrochen werden musste", heißt es im Bericht der Polizeipressestelle. Im Krankenhaus entnahm man ihm eine Blutprobe. Der Führerschein behielten die Beamten ein.