Beuys-Eiche am Moorhus gepflanzt

Gleich mehrere Zeichen für den Naturschutz sind am Samstag am Nabu-Besucherzentrum Moorhus in Gehlenbeck gesetzt worden.

Frische Luft, sieben Grad und seichter Nebel über den Feldern: „Unterwegs habe ich einen riesigen Schwarm Kraniche beobachten können – beeindruckend“, bemerkt Lothar Meckling, als er am Moorhus eintrifft. Dass ihm – nicht nur in seiner Funktion als Nabu-Kreisvorsitzender, sondern auch persönlich – der Natur- und Umweltschutz am Herzen liegt, ist sofort klar. Erwartet wird er an der Frotheimer Straße von jemandem, der ihm in dieser Sache in nichts nachsteht: Christian Chwallek, stellvertretender Landesvorsitzender des Nabu. Und der hat nicht nur eine, sondern gleich zwei gute Neuigkeiten im Gepäck.