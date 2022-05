Bianca Meuser ist neue Schützenkönigin

Wonnemonat Mai: Die Oppenweher waren dem Aufruf des Schützenvereins gefolgt, und haben das Dorf in ein grün-weißes Fahnenmeer samt stattlichen Schützen-Strohfiguren getaucht. Nach zweijähriger coronabedingter Pause konnten Oppenwehes Grünröcke am Wochenende ihr traditionelles Sommerfest feiern. Und das war ein ganz besonderes, denn das Jubiläumsfest zum 100. Geburtstag des Vereins aus dem Jahr 2020 musste selbstverständlich nachgeholt werden.

Motiviert traten am Samstagnachmittag zwölf Anwärter zum Altkönigsschießen an und kämpften auf dem Schießstand um die Königskette. „Sagenhaft, was hier los ist. So haben wir es uns gewünscht“, freute sich Vereinspräsident Matthias Spreen. Als am Abend die Schützenkönige im Festzelt proklamiert wurden, brodelte die Stimmung, und Spreen brachte bei der Kettenprobe die Stimmung fast zum Überschäumen.