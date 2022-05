Wehdem: Bingo für Friedemann Weise

Wehdem

Zwei Tage vorher war Friedemann Weise in der „Carolin Kebekus Show“ zu erleben, jetzt stand er auf der Bühne des Life House. Er selbst bezeichnet sich als „King of Understatement“, und in seinem aktuellen Programm „Bingo“ erklärte er dem Publikum im Life House die Welt aus seiner Sicht der Dinge.