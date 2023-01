Biologische Station sucht Kiebitzpaten

Zwei Jahre lang haben ehrenamtliche Kiebitzpaten die Biologische Station Minden-Lübbecke tatkräftig bei der Beobachtung und dem Schutz von Kiebitzen in den Bastauwiesen unterstützt. Auch in diesem Jahr sucht die Biologische Station erneut motivierte Mithelfer.

Der auffällige Vogel mit den metallisch glänzenden Flügeldecken und der Federholle brütet mit Vorliebe in offenem feuchtem Grünland. Zunehmend weicht er aufgrund mangelnder geeigneter Flächen auch auf Ackerflächen aus. Da der Bestand rapide abnimmt, ist nun jede Hilfe zum Schutz dieses besonderen Tieres gefragt.

Es geht darum, herauszufinden, wo sich Kiebitze aufhalten und wo sie ihre Nester anlegen. Der Einsatz findet – abhängig von der individuellen Zeit - von März bis Mai zwei- bis dreimal wöchentlich für je zwei bis drei Stunden statt. "Eine sinnvolle Zeit für die Beobachtung sind die Morgenstunden oder der Nachmittag bis eine Stunde vor Sonnenuntergang", sagt Friederike Schumann von der Biologischen Station.

Projekt soll Bestände von Wiesenbrütern sichern

Beobachtungsgebiet ist das Naturschutzgebiet Bastauwiesen. Es liegt zwischen den Städten Lübbecke, Hille und Minden. Das ehrenamtliche Monitoring findet im Rahmen des Life-Wiesenvogel-NRW-Projektes statt. In ganz Nordrhein- Westfalen nehmen zehn Biologische Stationen unter der Projektleitung des LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein- Westfalen) teil. Das Ziel des Projektes ist es, die Bestände wiesenbrütender Vogelarten langfristig zu sichern. Über eine Laufzeit von sieben Jahren (2020 bis 2027) werden verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung des Lebensraumes umgesetzt. Mehr Informationen gibt es auf der Website life-wiesenvoegel.nrw.de.

Die „Kiebitzpaten“ werden von den Mitarbeitenden der Biostation Minden-Lübbecke umfassend eingeführt. Am Ende der Beobachtungssaison findet ein Abschlusstreffen statt. Ein Fernglas ist hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. "Die Tätigkeit ist nicht für Kinder geeignet. Wir freuen uns über alle Interessierten", sagt Friederike Schumann. Sie ist erreichbar Montag bis Donnerstag unter Telefon 05704/1677683 oder 1677680 , ebenso per E-Mail an [email protected]