Blick hinter die Kulissen

Nach zwei Jahren Pause gibt es wieder einen Tag der offenen Tür im GOP Varieté-Theater in Bad Oeynhausen. Geplant ist er für Pfingstmontag.

GOP-Varieté in Bad Oeynhausen öffnet Pfingstmontag seine Türen

Ein Blick aus luftiger Höhe auf das GOP-Varieté und den gesamten Kurpark: Das ist am Pfingstmontag möglich. Die Aufnahme ist vor der coronabedingten Pause entstanden.

Ob kulinarische Highlights oder Showeinblicke – die Besucher können sich am Pfingstmontag, 6. Juni, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr über viele Aktionen freuen. Wie in den Jahren zuvor verwöhnt das GOP-Küchenteam die Gäste mit Street-Food-Köstlichkeiten vor dem Kaiserpalais.

Show-Auszüge

Im Oeynhausen-Saal und im Palmengarten-Restaurant erhalten die Gäste eine Vorstellung, wie die Räume für eine Veranstaltung aussehen könnten. Am Veranstaltungs- und Azubi-Informationsstand gewinnen Besucher einen Einblick ins Leben im Kurhaus. Begeistern wollen die Künstler der aktuellen Show „Circus“, wenn sie stündlich Auszüge des Programm präsentieren. Wer möchte, kann Tickets zum Sonderpreis für ausgewählte Termine der Show erwerben.

Auf die kleinen Gäste wartet ein Spielbereich, während die Erwachsenen bei schönem Wetter auf der Sonnenterrasse ein Spritzgetränk, Snacks, Kuchen oder Eis genießen können. Im „Adiamo Dance Club“ soll eine Licht,- Laser- und Soundshow stündlich in Disko-Stimmung versetzen. Musikalisch unterhalten Schierbaum & Friends, Lea Bohnhorst und Charleen White.

Blick auf den Kurpark

Möglich ist auch die Fahrt im GOP Kaltluft-Ballon, der Gäste in schwindelerregende Höhe zieht, aus der man seinen Blick über den Kurpark schweifen lassen kann. Regionale Partner und Sponsorpartner – Fußballverein SVEW, Herforder Icedragons, Minden Wolves und VitaSol Therme – warten mit Spielen und Gewinnen auf.

Bei schlechtem Wetter werden fast alle Aktivitäten ins Kaiserpalais verlagert. Der Eintritt ist frei. Die Fotos sind vor der Pandemie entstanden.