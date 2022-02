Das Sturmtief Zeynep hat den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr im ganzen Kreisgebiet eine ereignisreiche Nacht verschafft. Bis etwa 6 Uhr zählten die Leitstelle der Polizei Minden-Lübbecke seit dem Freitagnachmittag nahezu 85 witterungsbedingte Einsätze. Vielfach waren umgestürzte Bäume, herabfallende Äste oder umherfliegende Gegenstände Anlass der polizeilichen und feuerwehrtechnischen Einsätze. Auch am Samstagmorgen sei noch von weiteren witterungsbedingten Einsätzen auszugehen. Die Polizei und Feuerwehr erwarten einen ereignisreichen Morgen, insbesondere durch Sturmschäden die im Laufe des Vormittags festgestellt werden.

Gegen 20.20 Uhr stürzte ein Baum über die gesamte Fahrbahn der Stiftsallee in Minden in Höhe einer Tankstelle. Zwei Pkw, die sich zu diesem Zeitpunkt in Höhe des Baumes befanden, konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Ein 52-jähriger Fahrzeugführer wurde zum Glück nur leicht verletzt.

Straßen gesperrt

Zahlreiche Straßen im Kreisgebiet mussten voll gesperrt werden:

Lübbecke, B 239, Berliner Straße, in Höhe Barre Bräu

Porta Westfalica-Barkhausen, Freiherr-Vom-Stein-Straße

Porta Westfalica-Eisbergen, Aue , Sperrung ab Brücke Eggersmann

Preußisch Oldendorf, Bergstraße

Espelkamp, Fabbenstedter Straße in Höhe Hausnummer 50

Hüllhorst-Schnathorst, Schnathorster Straße/Bergstraße

Stromausfall in Espelkamp

Erst in den frühen Morgenstunden des Samstags soll sich Zeynep verabschieden. "Kopf einziehen und abwarten bis der Spuk vorbei ist", rät Friedrich Föst.

Das ganze Ausmaß des Orkans wird man wohl dann erst feststellen können. Es wurde jedoch bereits in den Abendstunden von Stromausfällen, etwa in Frotheim und Gestringen, und zahlreichen umgeknickten Bäumen berichtet.

Die Löschgruppe Haldem-Arrenkamp war unter anderem an der Süster Straße, in der Nähe der Grundschule Haldem, im Einsatz.

In Rahden sollen Dachpfannen auf Straßen liegen, etwa auf der Gerichtsstraße in der Nähe der Eisdiele. In Espelkamp waren seit 16.30 Uhr 70 Feuerwehrleute im Einsatz. Unter anderem musste eine Stromleitung von einem Baum befreit werden.

Auch in Preußisch Oldendorf hatte die Löschgruppe Preußisch Oldendorf bis 1 Uhr am Samstag mit einigen umgestürzten Bäumen, herunter gefallenen Dachziegeln und zwei beschädigten Autos zu tun.

Gegen 20.20 Uhr stürzte ein Baum über die gesamte Fahrbahn der Stiftsallee in Minden. Zwei Autos wurden schwer beschädigt, ein Mann leicht verletzt. Foto: Polizei Minden-Lübbecke
Die Löschgruppe Haldem-Arrenkamp war am Freitagabend unter anderem an der Süster Straße im Einsatz. Foto: Feuerwehr Stemwede
Am Corona-Testzentrum in Blasheim hatte der Orkan bereits am Nachmittag seinen Spuren hinterlassen. Foto: Martin Nobbe
An der Turnhalle der Realschule Nord in Bad Oeynhausen ist die Dachkuppel beschädigt worden. Foto: Feuerwehr Bad Oeynhausen
Auch zur Öringsener Straße in Volmerdingsen ist eine Abordnung der Feuerwehr ausgerückt. Foto: Feuerwehr Bad Oeynhausen
Die Feuerwehr Espelkamp im Einsatz. Foto: Feuerwehr Espelkamp
Die Feuerwehr in Bad Oeynhausen hatte bis 21.30 Uhr bereits 25 Einsätze zu verzeichnen. Foto: Feuerwehr und Rettungsdienst Bad Oeynhausen
Einsatz der Feuerwehr in Gestringen, Gestringer Straße Ecke Hafenstraßen. Foto: Feuerwehr Espelkamp
In der Tilsiter Straße auf der Lohe ist ein Baum auf ein abgestelltes Auto gestürzt. Foto: Feuerwehr Bad Oeynhausen
Die Löschgruppe Preußisch Oldendorf hatte bis 1 Uhr am Samstag mit einigen umgestürzten Bäumen, herunter gefallenen Dachziegeln und zwei beschädigten Autoszu tun. Zwischendurch war für die eine oder andere Runde Uno Zeit. Foto: Feuerwehr Preußisch Oldendorf

Realschul-Dach beschädigt

Die örtliche Einsatzleitung der Feuerwehr in Bad Oeynhausen ist seit 16 Uhr in der Feuerwache an der Königstraße einsatzbereit. Bis 21.30 Uhr gab es 25 Einsätze. Dabei wurde auch das Dach der Realschule Nord beschädigt. 70 Einsatzkräfte mussten ausrücken - Haupt- und Ehrenamtliche. "Vor allem für die Ehrenamtlichen ist es der zweite Abend in dieser Woche, den sie nicht mit ihren Familien verbringen können, weil sie für unsere Sicherheit sorgen. Beherzigen Sie bitte den Rat der Feuerwehr und vermeiden Sie in den nächsten Stunden den Aufenthalt im Freien. Danke an alle Einsatzkräfte - kommt gut durch die Nacht!", schreibt die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite.

Böenticker von Meteorologe Föst

Meteorologe Friedrich Föst hat ab Freitagabend bis in die Nacht einen "Böenticker von der Wetterstation Lübbecke" auf seiner Facebook-Seite gepostet:

17 Uhr: 118,5 km/h, Orkanböe (Windstärke 12)

18 Uhr: 91 km/h, schwere Sturmböe (Windstärke 10)

19 Uhr: 107 km/h, orkanartige Böe (Windstärke 11)

20 Uhr: 107 km/h, orkanartige Böe (Windstärke 11)

21 Uhr: 124 km/h, Orkanböe (Windstärke 12) und damit ist Orkan FriederikeE getoppt!

22 Uhr: 93 km/h, schwere Sturmböe (Windstärke 10)

23 Uhr: 98 km/h, schwere Sturmböe (Windstärke 10)

0 Uhr: 106 km/h, orkanartige Böe (Windstärke 11)

1 Uhr: 98 km/h, schwere Sturmböe (Windstärke 10)

Föst ordnet den Orkan Zeynep ein: "Zeynep war der erwartet schwere Sturm, der über den Mühlenkreis hinweggefegt ist. Verbreitet gab es orkanartige Böen bis hin zu Orkanböen. Die stärkste Böe wurde an der Wetterstation Lübbecke mit 124 km/h gemessen. Auffällig war auch die lange Dauer des Sturms vom späten Freitagnachmittag bis zum darauffolgenden frühen Samstagmorgen.

Der Orkan Zeynep war somit das stärkste Sturmereignis im Mühlenkreis seit dem Orkan Kyrill im Jahr 2007 und übertraf sogar an Ausdauer und Intensität den Orkan Friederike vor vier Jahren - zumindest vom meteorologischen Standpunkt aus. Die derzeitige Häufung von Stürmen bei uns ist in dieser Form zwar selten, aber nicht außergewöhnlich.

Jetzt am Ende des nordhemisphärischen Winters herrschen große Temperaturunterschiede: Durch die lange Polarluft ist in der Arktis maximal kalt, während sich gleichzeitig aus den Subtropen warme Frühlingsluft nach Norden ausbreitet. Dabei entstehen gerade auf dem Atlantik einige Sturm- und Orkantiefs. Gleichzeitig liegt der Jetstream (ein Starkwindband in 9 bis 10 Kilometer Höhe) direkt über Mitteleuropa. Die Sturmtiefs orientieren sich an der Lage des Jetstreams, so dass gerade wie an einer Perlenschnur aufgereiht, ein Sturmtief nach dem anderen unsere Region erreichen kann. Im Laufe der kommenden Woche beruhigt sich die Wetterlage aber wieder."