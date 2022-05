Brand in Seniorenresidenz in Porta Westfalica

Porta Westfalica

Die Freiwillige Feuerwehr Porta Westfalica ist am Sonntag kurz nach elf Uhr zu einem Zimmerbrand in der Seniorenresidenz Weserbergland gerufen worden. Diese befindet sich im Ortsteil Hausberge am Heerweg. Sieben Personen erlitten Verletzungen, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Von Michael Horst