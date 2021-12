Brillante Show

Musical Night in Concert macht Station in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Mit beliebten Musical-Hits brachten sie das Publikum im Theater im Park am Dienstagabend in beste Stimmung. Denn die zahlreichen Zuschauer waren von der Musical Night in Concert 2021 der Set Musical Company begeistert. Ob bekannte Disney-Klassiker oder rockige Shows: Für jeden Geschmack war etwas dabei.

Von Kristin Wennemacher