Brinkmann, Goosen und Co. kommen

Der FC Lübbecke ist mehr als nur ein Sportverein. Das wurde in den vergangenen Jahren immer mehr deutlich. Der Fußballverein engagiert sich in der Stadt. Den Anfang machte die Veranstaltung „Lübbecke läuft“, 2019 folgte die Fußballkulturelle Lesebühne, die Anfang 2020 durch das Corona-Virus ausgebremst wurde. Dennoch blieben die Lübbecker nicht untätig. Und so beginnt nun am 24. November die „Woche der Fußballkultur“.

„Der Impuls für die Woche der Fußballkultur war die Lesebühne. Es kamen viele Leute auf uns zu, die uns bestärkt haben, dieses Projekt weiter fortzusetzen“, erklärt Philipp Knappmeyer vom Jugendförderverein des FC Lübbecke. Wie schon bei der Fußballkulturellen Lesebühne werden auch die Veranstaltungen in der Woche vor dem Lübbecker Weihnachtsmarkt an verschiedenen Lokalitäten stattfinden.

Goosen-Auftakt mit Lesung im Jazzclub

Der Startschuss fällt auch diesmal im Lübbecker Jazzclub. Am 24. November ist Frank Goosen zu Gast in Lübbecke. Der Autor und Kabarettist hat sich nicht nur über zahlreiche Bücher oder Fernsehauftritte einen Namen verschafft, sondern war lange Jahre auch im Vorstand des Bundesligisten VfL Bochum tätig.

Aber die „Ruhrpottlegende“ kennt sich nicht ausschließlich im hoch bezahlten Profisport aus. Auch im Jugendbereich war Frank Goosen lange Zeit als Trainer tätig. Der Spaß wird definitiv nicht zu kurz kommen, wenn es um Fragen wie „War auf Asche wirklich alles besser als heute auf Kunstrasen?“ geht.

Fankultur und Fankurven in Bildern

Am 25. November startet die Ausstellung „Kunstschuss“ im Speicher am Burgmannshof. Bis zum 2. Dezember werden dort Bilder des Fotografen Rainaldo Coddou gezeigt, der zur Eröffnung auch in Lübbecke vor Ort sein wird. Der Chilene Coddou wuchs in Bielefeld auf und gehört zu den Mitbegründern des beliebten Fußballmagazins „11 Freunde“. Dabei werden nicht nur Fotos von besonderen Momenten bei Welt- und Europameisterschaften gezeigt, sondern auch Einblicke in Fankurven und Fankulturen oder die Kulisse hinter dem Spiel beleuchtet. Zudem wird ein Fokus der Ausstellung der Fußball in Südamerika sein.

„Das ist sicherlich die schwerste Aufgabe der Woche, da wir alle mit Ausstellungen dieser Art bislang keine Erfahrung haben“, erklärt Knappmeyer. Neben den ausgestellten Bildern haben die Besucher auch die Möglichkeit, sich in einer Film- und Leseecke zu informieren. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl am Eröffnungstag müssen die Tickets für die Vernissage im Internet unter www.provinzkultur.com gebucht werden.

Ukrainische Machtspiele

Am 26. November wird sich Ronny Blaschke auf den Weg in die Stadt am Wiehengebirge machen. Bereits bei der Fußballkulturellen Lesebühne war der Journalist mit am Start. Im Speicher am Burgmannshof wird das Thema Ukraine beleuchtet. Der Film „The other Chelsea“ steht auf dem Programm. In der Milieustudie wird das Leben in der Industrieregion Donbass beleuchtet.

Dabei stehen Kohlekumpel und ein millionenschwerer Jungpolitiker im Mittelpunkt der Dokumentation. Was diese unterschiedlichen Charaktere vereint, ist die Liebe zum Verein Schachtjor Donezk. Der Film liefert einen Einblick hinter die Kulissen und wie in der Ukraine Geschäfte im Vip-Bereich gemacht werden, während es abseits des Stadions der Bevölkerung immer schlechter geht.

Nach dem Film wird es eine Lesung und Diskussion mit Ronny Blaschke geben. Auch er hat in seinem Buch „Machtspieler“ zu den Machenschaften in der Ukraine recherchiert. Hier wird besonders die Rolle der Ultras eigentlich rivalisierender Vereine beleuchtet, die sich im Rahmen der Straßenkämpfe gegen das Regime verbündet haben. Auch welche Rolle Deutschland spielt, wenn es darum geht, wie die Fankultur die Zivilgesellschaft bereichern kann, wird eine Thema sein.

Abschluss mit dem „weißen Brasilianer“

Abgeschlossen wird die „Woche der Fußballkultur“ in Barres Brauwelt am 1. Dezember unter dem Motto „Robby Hunke meets Ansgar Brinkmann“. Ein Duell auf Augenhöhe des Humors, gepaart mit jeder Menge Ironie. Zu Beginn wird hier die Dokumentation „Im Derby Dreieck“ gezeigt. Dabei geht es um die „Freundschaft“ zwischen den Vereinen Arminia Bielefeld, Preußen Münster und VfL Osnabrück. Für alle drei Vereine spielte Ansgar Brinkmann, der vielen auch als „weißer Brasilianer“ bekannt ist.

Genau in dieser Zeit um 2014 betrat auch Robby Hunke die Fußballbühne. Allerdings eher am Spielfeldrand als Kommentator. Fußballinsidern ist der Name Robby Hunke lange ein Begriff, doch richtig bekannt wurde der Kölner erst mit der Corona-Pandemie. Vom Balkon seiner Wohnung aus moderierte Hunke Szenen aus dem Straßenbild seiner Stadt.

Infos gibt es auf der neueingerichteten Internetseite des FC Lübbecke unter www.provinzkultur.com.