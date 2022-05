Brücken-Durchschnitt steht bevor

Abriss und Neubau der Flutmuldenbrücke in Bad Oeynhausen: 44 Bohrungen für Fundamente der neuen Widerlager sind erfolgt

Bad Oeynhausen

Die laufenden Arbeiten im Vorfeld des anstehenden Abrisses und Neubaus der Flutmuldenbrücke liegen im Zeitplan. Das kann sich nächste Woche allerdings ändern, sollte eine Spezialfirma, die im Auftrag des Kampfmittelräumdienstes eine noch zu prüfende Verdachtsstelle untersucht, aufgrund von Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg Alarm schlagen. Ist dies nicht so, strebt Straßen NRW an, am Mittwoch mit dem Durchschneiden der Brückere zu beginnen.

Von Claus Brand