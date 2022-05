Brückenabriss hat begonnen

Ende Juni wieder einseitiger Verkehrsfluss an der Flutmulde in Bad Oeynhausen möglich

Bad Oeynhausen

Etwa 600 Kubikmeter Stahlbeton werden an der Flutmuldenbrücke in Eidinghausen bis Mitte Juni abgerissen. Da der Abriss des Bauwerks in zwei Abschnitten erfolgt, ist am Mittwoch mit dem Zerschneiden der Brücke begonnen worden.

Von Louis Ruthe