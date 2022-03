Brückenschlag mit "Acrobatical"

Chinesischer Nationalcircus gastiert mit „China Girl“ in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen

Akrobatische Höchstleistungen, Live-Musik und Schauspiel – all diese Komponenten vereint die neue Show des Chinesischen Nationalcircus unter dem Begriff „Acrobatical“. Am Sonntag, 27. März, gastiert das Ensemble um 16 Uhr im Theater im Park in Bad Oeynhausen mit „China Girl – Liebe ist stärker als Blut“ mit einer bekannten Geschichte, die neu erzählt wird.

Von Lydia Böhne