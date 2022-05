Brückenschlag über die  Werre

Radverkehrsnetz in Bad Oeynhausen soll verbessert werden

Bad Oeynhausen

Das Radwegenetz in Bad Oeynhausen soll durch eine Brücke über die Werre weiter verbessert werden. Dabei spielt auch die Anbindung an den zukünftigen Radschnellweg RS 3 eine wichtige Rolle. Entstehen soll die Brücke bis zum Beginn der nächsten Radsaison in der Nähe der Flutmulde.

Von Louis Ruthe