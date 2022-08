Bürgerinitiative reagiert verwundert

Kritik an Bürgermeister-Erklärung zum Standort eines möglichen Krankenhaus-Neubaus – Arbeitskreis gegründet

Lübbecke

Die Bürgerinitiative zur Förderung der stationären Gesundheits- und Notfallversorgung im Lübbecker Land will ihre Aktivitäten gegen den Krankenhaus-Neubau im Lübbecker Land verstärken. In einer Stellungnahme nimmt der Vorsitzende Klaus Peitzmeier auch Bezug auf die Erklärung der sechs Altkreis-Bürgermeister im Falle eines Neubaus gemeinsam für einen Standort in Espelkamp zu plädieren.