„Charles ist ein würdiger Thronfolger“

Lübbecke/Espelkamp

Nein, diesmal ist sie nicht hingefahren, obwohl sie schon viele Ereignisse rund um die britische Königsfamilie direkt vor Ort miterlebt hat. „Ich war im Juni zum Platin-Jubiläum der Queen in London. Da war es so voll, dass ich mir geschworen habe, nie mehr zu solchen Events zu reisen“, sagt Beate Henke. Die Espelkamper Stadtheimatpflegerin hat seit vielen Jahren ein Faible für die Royals, und natürlich hat sie die Beerdigung von Queen Elizabeth am Montag vor dem Fernsehgerät und in den sozialen Medien verfolgt – wie Millionen, ja, Milliarden anderer Menschen auch.

Von Stefan Lind