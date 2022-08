„Chemisch riechende Geruchsschwaden beunruhigten Rahdener Anlieger“

Nach Erteilung der Genehmigung zur Produktionssteigerung bei der Eisengießerei Meier und mit der damit einhergehenden Einführung der Nachtarbeit zeigt sich das Aktionsbündnis „Lebenswertes Rahden“ unzufrieden mit dem Ergebnis der Bezirksregierung in Detmold.

„Auf dem Papier klingen die Grenzwerte erstmal vernünftig. Wir sehen hier einen klaren Erfolg unserer Interventionen, aber die große Frage wird sein: Werden die Werte auch eingehalten?“, zeigt sich die Vorsitzende des Aktionsbündnis, Marion Spreen, skeptisch. Den Ausstoß von beispielsweise krebserregenden Stoffen, Dioxinen und Furanen solle nicht ein unabhängiges Institut messen, sondern die Eisengießerei selber in Auftrag geben.

Umweltverband liefert Anliegern geeichte Messsgeräte

„Mit der Durchführung der Emissionsmessungen ist ein gesetzlich zugelassenes Messinstitut zu beauftragen“, heiße es in dem Genehmigungsbescheid, sagt Spreen. Zudem habe die Bezirksregierung recht großzügig dem Anlagenbetreiber die Auflage erteilt: „Die Emissionsmessungen sind jeweils nach Ablauf von drei Jahren zu wiederholen“.

„Die Tinte unter dem Bescheid war noch nicht mal trocken, da reagierte die Bezirksregierung Anfang August auf die Beschwerde von Anwohnern über heftige chemisch riechende und nebelige Geruchsschwaden aus Windrichtung des Industriebetriebs lapidar mit der Aussage, dass Gerüche nicht mittels technischer Messgeräte ermittelt werden können“, übt Marion Spreen Kritik. „Grundsätzlich seien Gerüche an 10 Prozent der Jahresstunden (das heißt an 876 Stunden pro Jahr) in Wohngebieten oder Gebieten, die die Schutzbedürftigkeit eines Wohngebietes aufweisen, rechtlich zulässig, wurde den Anwohnern mitgeteilt.“

Ein Hinweis, der im Genehmigungsbescheid nicht erschienen sei, ärgert sich Spreen. „Darin wird lediglich festgehalten: Generell werde auch für den erweiterten Betrieb der Firmea Meier eine Einhaltung der Beurteilungsmaßstäbe der Geruchsimmissions-Richtlinie prognostiziert.“ Die Bezirksregierung vertraue in dem Genehmigungsbescheid Gutachtern, die im Auftrag von Meierguss die Belastung theoretisch errechneten, resümiert Spreen. Eigene Untersuchungen würden demnach nicht angestellt

Beschwerde von Anwohnern

„Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen der Schwerindustrie in der Innenstadt von Rahden aus Sicht der Bezirksregierung nicht die größte Rolle spielt“, meint Spreen. So habe die Behörde einen „sofortigen Vollzug“ angeordnet. Als Begründung seien „wichtige Umsatzerlöse“ des Unternehmens aufgeführt worden.

Zudem habe das Unternehmen laut Bezirksregierung in der „zweiten Novemberhälfte beziehungsweise im Dezember 2022 Bestellungen zu erfüllen“. Doch die Behörde gehe noch weiter: „Auch im vorliegenden Fall ist deshalb die sofortige Vollziehung schon antragsgemäß anzuordnen, […], allein weil eventuelle Drittklagen aus dem Bereich der Einwender oder weiterer Nachbarn voraussichtlich erfolglos bleiben werden“, habe Detmold in dem Bescheid verkündet.

Zwei Schornsteine und Rauch: Die Firma Meierguss in Rahden ist von Wohngebieten umzingelt Foto:

„Wir wundern uns schon sehr, dass eine eigentlich unabhängige Überwachungsbehörde derart in das eigene Verfahren eingreift, um zur Sicherung des Gewinns eines privaten Unternehmens bereits im Voraus richterliche Entscheidungen nahezu prophetisch verkünden kann“, sagt Spreen. „Unser Aktionsbündnis prüft aktuell, ob eine Klage gegen den Bescheid möglich ist. „Anlasspunkte, wie die ausgelassene Umweltverträglichkeitsprüfung oder die fehlerhafte Angabe zum Wasserschutzgebiet, gibt es zur Genüge“, sagt Spreen. Unabhängig von einer Klage werde das Aktionsbündnis weiter auf die Einhaltung der Grenzwerte drängen.

„Wir werden jetzt von einem Umweltverband mit geeichten Messgeräten ausgestattet“, kündigte die Co-Vorsitzende Daniela Ortgies an. „Zudem stehen beim Aktionsbündnis weitere Beratungen in Berlin und der Landeshauptstadt Düsseldorf an.“