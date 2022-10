Corona: 1000er-Marke kommt erneut in Sicht

Tags zuvor betrug die Inzidenz, also der Sieben-Tage-Durchschnitt an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner noch 978,4 auf das ganze Kreisgebiet bezogen, am 13. Oktober lag der Wert bei 1040,4. Die meisten Ansteckungen in Bezug auf die Einwohnerzahl verzeichnet derzeit Hille, die wenigsten Preußisch Oldendorf.

Und dies sind die Neuinfektionen für die einzelnen Kommunen des Kreises (in Klammern die Inzidenzen):

Bad Oeynhausen 98 (1032,2),

Espelkamp 21 (656,5),

Hille 36 (1411,1),

Hüllhorst 21 (942,5),

Lübbecke 43 (879,8),

Minden 141 (956),

Petershagen 66 (1205,8),

Porta Westfalica 60 (934,7),

Preußisch Oldendorf 23 (809,1),

Rahden 23 (954,3),

Stemwede 26 (835,5).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 58 positiv getestete Patienten behandelt. Sieben Patienten müssen auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden behandelt werden.

Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden derzeit 14 Patienten behandelt, vier davon auf der Intensivstation.