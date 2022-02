Lübbecke/Minden

Der Corona-Wocheninzidenzwert bleibt im Kreis Minden-Lübbecke weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Am Montag meldete das Landeszentrum Gesundheit NRW die Zahl 1733,7. Am Freitag hatte der Wert noch bei 1642,4 gelegen. Zum Vergleich: Landesweit betrug der Inzidenzwert am Montag 1444,3 (+27,6).