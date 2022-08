Corona: 294 Neuinfektionen gemeldet

Die Corona-Wocheninzidenz des Kreises Minden-Lübbecke lag am Dienstag bei 659,1. Zum Vergleich: Landesweit betrug sie nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW 407,8. Gemeldet wurden für den Mühlenkreis 294 Neuinfektionen.

Die Corona-Wocheninzidenz des Kreises Minden-Lübbecke lag am Dienstag bei 659,1.

Hier die Zahlen für die Kommunen im Kreisgebiet (in Klammern die Inzidenzwerte):

Bad Oeynhausen 68 (556,3),

Espelkamp 18 (652,5),

Hille 12 (1073,0),

Hüllhorst 11 (605,3),

Lübbecke 21 (754,7),

Minden 66 (489,0),

Petershagen 32 (882,4),

Porta Westfalica 37 (467,3),

Preußisch Oldendorf 7 (792,7),

Rahden 6 (525,8),

Stemwede 16 (843,2).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 47 positiv getestete Patienten behandelt. Ein/e Patient/in muss auf der Intensivstation im Krankenhaus Lübbecke behandelt werden. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen, werden acht Patienten versorgt, zwei befinden sich auf der Intensivstation.