Corona: 313 Neuinfektionen am Freitag

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Freitag 294 Neuinfektionen verzeichnet. Am Donnerstag waren es 313.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 638,5 (Donnerstag: 654,3) und damit weit über der bundesweiten Inzidenz von 345,9.

So sehen die Infektionszahlen in den Städten und Gemeinden aus (in Klammern die Inzidenzen):

Bad Oeynhausen 55 (694,3),

Espelkamp 29 (583,6),

Hille 20 (1066,5),

Hüllhorst 14 (582,3),

Lübbecke 22 (731,2),

Minden 61 (571,1),

Petershagen 37 (882,4),

Porta Westfalica 23 (500,9),

Preußisch Oldendorf 4 (539,4),

Rahden 17 (409),

Stemwede 12 (697,5).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 49 positiv getestete Patienten behandelt, von denen einer auf der Intensivstation liegt. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen werden derzeit neun Patienten versorgt, zwei Patienten befinden sich auf der Intensivstation.