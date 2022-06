Corona: 360 Neuinfektionen gemeldet

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Dienstag 360 Neuinfektionen mit dem Coronavirus vermeldet. Am Dienstag waren es 235 gewesen.

Der Wocheninzidenzwert lag nach Auskunft des Landeszentrums Gesundheit NRW am Mittwoch bei 472,5 (Dienstag 569,8, Montag 382,9). Zum Vergleich: Landesweit betrug der Wert 547,2 (+36,3).

Hier die Neuinfektionen (mit der jeweiligen Wocheninzidenz in Klammern) für die einzelnen Kommunen im Kreis:

Bad Oeynhausen 47 (467,7),

Espelkamp 15 (267,5),

Hille 27 (500,7),

Hüllhorst 19 (628,3),

Lübbecke 32 (492,7),

Minden 87 (535,6),

Petershagen 22 (622,9),

Porta Westfalica 51 (713,6),

Preußisch Oldendorf 24 (678,3),

Rahden 14 (551,8),

Stemwede 22 (544,2).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 17 positiv getestete Corona-Patienten behandelt. Niemand liegt auf der Intensivstation oder muss künstlich beatmet werden. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen werden fünf Patienten versorgt, drei auf der Intensivstation.