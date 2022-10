Corona: 49-jähriger Mann aus Rahden verstorben

Der Kreis hat am Donnerstag 419 neue Corona-Infektionen gemeldet. Verstorben ist ein 49-Jähriger Mann aus Rahden.

Die Inzidenz im Kreis Minden-Lübbecke lag bei 1040,4 (+8,0) und damit immer noch am höchsten in ganz OWL. Zum Vergleich: Der Inzidenzwert im Kreis Gütersloh lag am Donnerstag bei 712,9 (-9,8), der für ganz Nordrhein-Westfalen bei 637,6 (-5,4).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden nach aktueller Meldung 68 positiv getestete Patienten behandelt. Sieben Patienten müssen auf den Intensivstationen des Universitätsklinikums Minden und des Krankenhauses Lübbecke behandelt werden. Ein Patient wird invasiv beatmet.

Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden derzeit 13 Patienten behandelt, ein Patient davon auf der Intensivstation.