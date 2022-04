Corona: 533 Neuinfektionen gemeldet

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Mittwoch 533 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Am Vortag waren es 493 gewesen.

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Mittwoch 533 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Der Wocheninzidenzwert sank auf 1355,6.

Der Wocheninzidenzwert lag bei 1355,6 (Dienstag 1754,6). Zum Vergleich: Für ganz Nordrhein-Westfalen betrug die Zahl nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit 827,1.

Hier die Übersicht der Neuninfektionen für die einzelnen Kommunen (einschließlich der Inzidenzwerte):

Bad Oeynhausen +62 (799,4),

Espelkamp +37 (1057,7),

Hille +25 (1274,5),

Hüllhorst +27 (1340,9),

Lübbecke +38 (1044,1),

Minden +136 (821,2),

Petershagen +67 (1261,7),

Porta Westfalica +59 (929,1),

Preußisch Oldendorf +13 (899,0),

Rahden +45 (1538,6),

Stemwede +24 (1648,0).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke und Bad Oeynhausen werden derzeit 57 positiv getestete Patienten behandelt, davon drei auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Zwei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden 15 Patienten versorgt, sechs befinden sich auf der Intensivstation.