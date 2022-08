Corona: 612 Neuinfektionen gemeldet

Die Corona-Zahlen im Kreis Minden-Lübbecke bleiben auch in der neuen Woche auf einem hohen Niveau: Der Kreis hat am Montag 612 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Darin sind alle Angaben vom Wochenende enthalten (Freitag 276, Donnerstag ebenfalls 276).

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet liegt nun bei 685,5 (Freitag 691,7) und damit nach wie vor deutlich über dem nordrhein-westfälischen Landeswert von 392,7 (-5,9).

So sehen die Neuinfektionszahlen in den Städten und Gemeinden aus (in Klammern die Inzidenzwerte):

Bad Oeynhausen 104 (675,8),

Espelkamp 32 (502,5),

Hille 27 (637,3),

Hüllhorst 35 (773,9),

Lübbecke 67 (758,6),

Minden 164 (603,0),

Petershagen 57 (690,8),

Porta Westfalica 75 (604,5),

Preußisch Oldendorf 18 (523,0),

Rahden 19 (519,3),

Stemwede 14 (559,6).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 43 positiv getestete Patienten behandelt. Derzeit muss kein Betroffener auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden behandelt werden. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden sechs sieben Patienten versorgt, drei auf der Intensivstation.

Die aktuell geltenden Regelungen (zum Beispiel Coronaschutzverordnung und Corona-Test- und Quarantäneverordnung) für Nordrhein-Westfalen sind unter www.land.nrw/corona zu finden.