Corona: 727 Fälle im Mühlenkreis registriert

Damit pendelt der Inzidenzwert nun schon seit Tagen zwischen 950 und 1000 hin und her. In den Kommunen liegt der Wert in Hille (1333,1) und Hüllhorst (1019,1) am höchsten, in Espelkamp (506,6) am niedrigsten.

Hier die Neuinfektionen in den einzelnen Städten und Gemeinden:

Bad Oeynhausen 96,

Espelkamp 41,

Hille 59,

Hüllhorst 47,

Lübbecke 83,

Minden 160,

Petershagen 69,

Porta Westfalica 90,

Preußisch Oldendorf 29,

Rahden 24,

Stemwede 29.

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 69 positiv getestete Patienten behandelt. Sechs Patienten müssen auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden behandelt werden. Ein Patient wird invasiv beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden derzeit 16 Patienten behandelt, drei von ihnen auf der Intensivstation.