Corona: Besonders der Norden betroffen

Die Wocheninzidenz der Corona-Infektionen liegt im Mühlenkreis zum Wochenbeginn bei 764,5. Am Freitag lag der Wert bei 780,3.

Der Kreis Minden-Lübbecke meldete am Montag außerdem 892 Neuinfektionen. Vor allem in den beiden nördlichen Kommunen Rahden und Stemwede ist das Infektionsgeschehen derzeit hoch.

Die Neuinfektionen (sowie in Klammern die Sieben-Tage-Inzidenz) für die einzelnen Kommunen im Mühlenkreis:

Bad Oeynhausen 138 (714,9),

Espelkamp 69 (774),

Hille 39 (877,9),

Hüllhorst 41 (819,9),

Lübbecke 55 (715,6),

Minden 182 (714,5),

Petershagen 84 (842,5),

Porta Westfalica 90 (741,6),

Preußisch Oldendorf 37 (751,9),

Rahden 92 (1311,3),

Stemwede 65 (1387,4).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken werden 40 positiv getestete Patienten behandelt, sechs auf den Intensivstationen in Minden und Lübbecke. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden 13 Patienten versorgt, zwei davon befinden sich auf der Intensivstation.