 Corona: Drei Menschen sind gestorben

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Montag 351 Neuinfektionen gemeldet. Am Freitag waren es 181 gewesen. Gestorben sind eine 94-jährige Frau aus Minden, eine 61-jährige Frau aus Rahden und ein 83-jähriger Mann aus Hille.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachen Corona lag am Montag bei 341,6. Gestorben sind eine 94-jährige Frau aus Minden, eine 61-jährige Frau aus Rahden und ein 83-jähriger Mann aus Hille, wie die Kreisverwaltung mitteilt.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei 341,6 (Freitag 329,7). Zum Vergleich: Der landesweite Wert betrug zu Wochenbeginn 245,8 (-3,7).

Für die Kommunen im Mühlenkreis ergeben sich folgende Zahlen bei den Neuinfektionen (in Klammern die jeweiligen Inzidenzwerte):

Bad Oeynhausen 50 (329,7),

Espelkamp 20 (231,0),

Hille 25 (390,2),

Hüllhorst 16 (498,0),

Lübbecke 26 (355,8),

Minden 106 (349,3),

Petershagen 21 (287,5),

Porta Westfalica 54 (400,2),

Preußisch Oldendorf 13 (237,0),

Rahden 12 (324,6),

Stemwede 8 (398,6).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 23 positiv getestete Patienten behandelt. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen werden 14 Patienten behandelt. Eine Person ist auf der Intensivstation.

Aktuell geltende Regelungen (zum Beispiel die Coronaschutzverordnung oder die Corona-Test- und Quarantäneverordnung) für Nordrhein-Westfalen sind hier zu finden: https://www.land.nrw/corona.