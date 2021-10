Corona: drei weitere Tote

Der Corona-Wocheninzidenzwert ist im Kreis Minden-Lübbecke weiter gestiegen: von 135 am Montag auf 147 am Dienstag. Die Zahl der aktuell als infiziert geltenden Personen liegt bei 1592. Verstorben sind eine 98-jährige Frau aus Minden, ein 61-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen und ein 56-jähriger Mann aus Porta Westfalica.

Die Zahlen aus den Kommunen in der Übersicht:

Bad Oeynhausen 206 (-19),

Espelkamp 481 (-51),

Hille 31 (+1),

Hüllhorst 64 (-12),

Lübbecke 164 (-9),

Minden 281 (-17),

Petershagen 49 (-11),

Porta Westfalica 141 (-14),

Preußisch Oldendorf 46 (-1),

Rahden 85 (-8),

Stemwede 44 (+3).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden und Lübbecke werden 24 Corona-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden. Zwei Personen werden künstlich beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden fünf Patienten versorgt, alle auf der Intensivstation.

An 46 Schulen im Kreisgebiet sind derzeit 135 Schüler und vier Lehrkräfte oder Mitarbeitende infiziert. An 7 Kindertageseinrichtungen im Kreisgebiet sind 3 Kinder und 4 Mitarbeitende betroffen. Aktuell gibt es in drei Alten- und Pflegeeinrichtungen bestätigte Corona-Infektionen. Dort sind insgesamt 36 Bewohner und 21 Mitarbeitende infiziert.