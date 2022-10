Corona: Inzidenz im Mühlenkreis bleibt auf niedrigerem Niveau

Der Kreis Minden-Lübbecke meldet am Mittwoch 371 Neuinfektionen. Die Inzidenz ist wie am Vortag auf jetzt niedrigerem Niveau: 821,0.

Ein Laborant arbeitet in einem Labor für Corona-Tests.

Am Montag lag die Inzidenz noch bei 966,2.

Und so sehen die Neuinfektionswerte in den einzelnen Städten und Gemeinden aus:

Bad Oeynhausen 49, Espelkamp 23, Hille 14, Hüllhorst 15, Lübbecke 62, Minden 95, Petershagen 21, Porta Westfalica 46, Preußisch Oldendorf 16, Rahden 19, Stemwede 11.

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 59 positiv getestete Patienten behandelt. Zwei Patienten müssen auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden behandelt werden. Zwei Patienten werden invasiv beatmet. Im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen werden derzeit 13 Patienten behandelt, drei davon auf der Intensivstation.