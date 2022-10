Corona: Inzidenz steigt auf 931,8

Kreis Minden-Lübbecke

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist im Kreis Minden-Lübbecke am Wochenende stark gestiegen. Die Kreisverwaltung meldete am Montag 1149 neue Fälle, am Freitag waren es 334 gewesen, am Donnerstag 419. Eine 92-jährige Frau aus Stemwede und ein 52-jähriger Mann aus Lübbecke sind gestorben.