Corona: Inzidenzwert sinkt deutlich

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Dienstag 106 Neuinfektionen gemeldet. Am Montag waren es 194 gewesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachen Corona lag am Dienstag bei 248,1 (Vortag 299,5). Die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Minden-Lübbecke betrug 106.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Mühlenkreis betrug am Dienstag nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit NRW 248,1 (Montag 299,5, Freitag 341,6). Zum Vergleich: Der landesweite Wert lag bei 178,9 (-25,5).

Für die Kommunen im Mühlenkreis ergeben sich folgende Zahlen bei den Neuinfektionen (in Klammern die jeweiligen Inzidenzwerte):

Bad Oeynhausen 21 (262,3),

Espelkamp 8 (113,1),

Hille 5 (208,1),

Hüllhorst 6 (214,6),

Lübbecke 9 (264,9),

Minden 22 (202,8),

Petershagen 8 (179,8),

Porta Westfalica 14 (204,7),

Preußisch Oldendorf 3 (226,3),

Rahden 7 (219,3),

Stemwede 3 (182,6).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 44 positiv getestete Patienten behandelt. Eine Person muss auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden betreut werden. Im Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen werden 19 Patienten behandelt. Vier Personen befinden sich auf der Intensivstation.

Aktuell geltende Regelungen (zum Beispiel die Coronaschutzverordnung oder die Corona-Test- und Quarantäneverordnung) für Nordrhein-Westfalen sind hier zu finden: https://www.land.nrw/corona.