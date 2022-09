Corona: Inzidenzwert sinkt weiter

Der Kreis Minden-Lübbecke hat am Dienstag 199 Neuinfektionen gemeldet. Am Montag Montag hatte die Zahl 347 betragen (mit allen Daten vom Wochenende).

Die Wocheninzidenz liegt inzwischen bei 361,3 (Montag 395,5; Freitag 425,4). Zum Vergleich: NRW-weit lag der Wert nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit bei 255,7 (-23,9).

Die Neuinfektionen stellen sich in den einzelnen Städten und Gemeinden des Mühlenkreises so dar (in Klammern die Inzidenzwerte):

Bad Oeynhausen 35 (381,2),

Espelkamp 20 (332,3),

Hille 9 (292,6),

Hüllhorst 12 (413,8),

Lübbecke 23 (371,5),

Minden 44 (372,6),

Petershagen 11 (327,4),

Porta Westfalica 23 (310,6),

Preußisch Oldendorf 8 (318,7),

Rahden 11 (318,1),

Stemwede 3 (298,9).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 32 positiv getestete Patienten behandelt. Zwei von ihnen müssen auf den Intensivstationen des Universitätsklinikums Minden und des Krankenhauses Lübbecke behandelt werden. Eine Person wird invasiv beatmet.

Im Herz- und Diabeteszentrum NRW, Bad Oeynhausen, werden vier Patienten versorgt. Niemand befindet sich auf der Intensivstation.

Aktuell geltende Regelungen (zum Beispiel die Coronaschutzverordnung oder die Corona-Test- und Quarantäneverordnung) für Nordrhein-Westfalen sind zu finden unter www.land.nrw/corona.