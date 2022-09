Corona: Inzidenzwert steigt wieder leicht

Kreis Minden-Lübbecke

Die Coronazahlen im Kreis Minden-Lübbecke gehen wieder leicht in die Höhe. So meldet die Kreisverwaltung am Montag 433 Neuinfektionen. Darin enthalten sind aber die Zahlen des gesamten Wochenendes. Am Freitag waren es 170 neue Fälle gewesen. Gestorben ist ein 92-jähriger Mann aus Preußisch Oldendorf.