Corona: Inzidenzwert über dem Landesschnitt

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Sachen Corona liegt im Kreis Minden-Lübbecke weiterhin deutlich über dem Landesschnitt. Am Dienstag meldete das Landeszentrum Gesundheit einen Wert von 830,6 (Montag 966,2). Landesweit lag er bei 612,2.

Die Kreisverwaltung meldete am Dienstag 508 Neuinfektionen. Am Montag waren es 727 gewesen. Verteilt auf die Kommunen im Kreisgebiet ergeben sich folgende Zahlen (in Klammern die jeweiligen Inzidenzwerte):

Bad Oeynhausen 91 (795,3),

Espelkamp 24 (486,3),

Hille 18 (1164,0),

Hüllhorst 19 (988,4),

Lübbecke 40 (962,0),

Minden 137 (773,4),

Petershagen 37 (974,2),

Porta Westfalica 68 (806,0),

Preußisch Oldendorf 15 (768,2),

Rahden 39 (779,0),

Stemwede 20 (896,8).

An den Standorten der Mühlenkreiskliniken in Minden, Lübbecke, Bad Oeynhausen und Rahden werden 63 positiv getestete Patienten behandelt. Fünf von ihnen müssen auf der Intensivstation des Universitätsklinikums Minden behandelt werden. Eine Person wird invasiv beatmet.

Im Herz- und Diabeteszentrum NRW Bad Oeynhausen werden derzeit 13 Patienten behandelt. Drei Personen sind auf der Intensivstation.

Aktuell geltende Regelungen (zum Beispiel die Coronaschutzverordnung und die Corona-Test- und Quarantäneverordnung) für Nordrhein-Westfalen sind hier zu finden: https://www.land.nrw/corona.